Δύο νέοι άνδρες, ηλικίας 28 και 34 ετών, σκοτώθηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μετά τον κόμβο του Ταυρωνίτη, στο ρεύμα προς Κολυμπάρι, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας του. Από τη σφοδρότητα της εκτροπής, οι δύο επιβάτες εκτινάχθηκαν από τη μηχανή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με δύο ασθενοφόρα να παραλαμβάνουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, οι δύο νέοι δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά το τροχαίο περιέγραψε οδηγός που βρέθηκε στο σημείο: «Το μηχανάκι δούλευε ακόμα, τα κράνη τους ήταν σε απόσταση, το ένα σπασμένο. Πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο ήρθε από το Κολυμπάρι πάρα πολύ γρήγορα. Οι διασώστες ακολούθησαν το πρωτόκολλο, ενώ σε λίγα λεπτά ήρθε και δεύτερο ασθενοφόρο από το Καστέλι με γιατρό».

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία ΒΟΑΚ, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.