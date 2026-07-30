Με ένα ακόμη σκίτσο που σχολιάζει τη σύγχρονη πραγματικότητα λέει ο Αρκάς τη σημερινή του «καλημέρα», επιλέγοντας αυτή τη φορά να μιλήσει τα πρότυπα ομορφιάς που κυριαρχούν στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο σκίτσο απεικονίζονται γυναίκες με πανομοιότυπη εμφάνιση: έντονα χείλη, ίδιο βλέμμα, βάψιμο, μαλλιά, ύφος, ενώ η λεζάντα αναφέρει: «Δεν γίνεστε όμορφες. Γίνεστε ομοιόμορφες». Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, ο γνωστός σκιτσογράφος σχολιάζει την ολοένα και μεγαλύτερη τάση προς την τυποποιημένη αισθητική, όπου η επιδίωξη της εξωτερικής «τελειότητας» συχνά καταλήγει στην απώλεια της μοναδικότητας.

Το σκίτσο έρχεται σε μια περίοδο όπου τα φίλτρα ομορφιάς, οι αισθητικές επεμβάσεις και η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν νέα πρότυπα εμφάνισης, οδηγώντας πολλούς και πολλές στην αναζήτηση ενός κοινού «ιδανικού» προσώπου.