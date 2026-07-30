Η μεγάλη φωτιά που πλήττει τον δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο προκαλεί βαθιά ανησυχία, καθώς οι φλόγες εξακολουθούν να καταστρέφουν κατοικίες, καλλιέργειες και πολύτιμο φυσικό πλούτο.

Θυμίζεται ότι η φωτιά ξεκίνησε περί τις 14:30 την Τετάρτη από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Από την πρώτη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές, οι κάτοικοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δίνουν μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, με κύριο μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών.

Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε και από την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών, οι οποίοι πέθαναν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Πρόκειται για έναν 58χρονο πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη, Μανώλη Στρατιδάκη, και τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη, Παντελή Διαμαντάκη.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση στα πύρινα μέτωπα: «Δυστυχώς χτες δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν εναέρια λόγω των συνθηκών. Ελπίζω να γίνει σήμερα, ήδη βρίσκονται στον αέρα».

Ο ίδιος μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 σημείωσε ότι «η φωτιά πέρασε κυριολεκτικά μέσα από κάποιους οικισμούς, οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν συντεταγμένα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Χτες είχαμε και την απώλεια των δύο πυροσβεστών».

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη Γαλήνη, λόγω των ισχυρών ανέμων, επισήμανε ο Γιώργος Τσαπάκος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, ενώ σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, δεν απειλούνται χωριά.

Στη συνέχεια, κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών: «Όταν ακούν 112 ή οδηγίες καλό είναι να τα τηρούν ευλαβικά. Στο Ρέθυμνο υπήρχαν αντιρρήσεις, όμως ο κόσμος τώρα καταλαβαίνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε την πολυτέλεια για διαφορετικό».

Τέλος, όπως σημειωσε, τις επόμενες ώρες θα μπορέσει να γίνει απολογισμός των ζημιών. «Αυτό που προέχει τώρα είναι να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο».