Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 29 Ιουλίου στην παραλία Κάριανη στην Καβάλα, όταν εντοπίστηκε αντικείμενο που εκτιμάται ότι πρόκειται για αντιαρματική νάρκη, σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών από την ακτογραμμή.

Το αντικείμενο βρίσκεται σε κατάσταση εκτεταμένης οξείδωσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Άμεσα οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σήμανση του σημείου, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για λουόμενους και διερχόμενους, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ενημέρωσε την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία, η οποία θα αναλάβει την αναγνώριση και την ασφαλή εξουδετέρωση ή απομάκρυνση του πυρομαχικού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με το kavalapost.gr.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μην προσεγγίζουν ή μετακινούν αντικείμενα που μοιάζουν με πολεμικό υλικό, ακόμη και αν φαίνονται διαβρωμένα ή ανενεργά, αλλά να ειδοποιούν άμεσα το Λιμενικό ή την Αστυνομία.