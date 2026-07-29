Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία, με τις υγειονομικές αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα και να αναζητούν την πηγή των κρουσμάτων. Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες εξελίξεις στην Αττική, όπου κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων, ενώ την ίδια ώρα σε ξεχωριστό περιστατικό στο Περιστέρι, εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την κατανάλωση κοτόπουλου σε ψητοπωλείο της περιοχής.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Αναφορικά με τα κρούσματα στη Λαμία, τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποκαλύπτουν μια ουσιαστική διαφοροποίηση και συγκεκριμένα δεν ταυτοποιήθηκε στα δείγματα των ασθενών ο ορότυπος της σαλμονέλας που ανιχνεύθηκε στις παρτίδες των κοτόπουλων.

Καθώς θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει εργαστηριακό σφάλμα στο σύνολο των δειγμάτων, οι ειδικοί εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο της διασταυρούμενης επιμόλυνσης των τροφίμων, δηλαδή μιας διπλής μόλυνσης. Με βάση αυτό το σενάριο, διερευνάται αν οι καταναλωτές μπορεί να εκτέθηκαν ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν ορότυπους του βακτηρίου, είτε μέσω διαφορετικών υλικών που καταναλώθηκαν στο ίδιο γεύμα είτε από μικρόβιο που υπήρχε ήδη στον χώρο προετοιμασίας των τροφίμων. Παράλληλα, εξετάζεται εκ νέου αν οι ίδιες παρτίδες κοτόπουλου ήταν μολυσμένες ταυτόχρονα και με τους δύο ορότυπους του βακτηρίου.

Για τον λόγο αυτό, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΕΟΔΥ προς τον ΕΦΕΤ, οι έλεγχοι επεκτείνονται άμεσα και σε άλλα συνοδευτικά τρόφιμα που καταναλώθηκαν μαζί με το κοτόπουλο, όπως είναι τα τυροκομικά προϊόντα.

Παρά τη διαφοροποίηση στους ορότυπους μεταξύ ασθενών και κρέατος, δεν αναιρεί τα ευρήματα στις παρτίδες κοτόπουλου που προηγήθηκαν. Οι εν λόγω παρτίδες αποσύρθηκαν αμέσως από την αγορά, ενώ στους εμπλεκόμενους προμηθευτές και υπευθύνους πρόκειται να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

Εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων

Η προσοχή των τοπικών υγειονομικών αρχών είναι πλέον στραμμένη στα συνολικά και τελικά αποτελέσματα του ΕΟΔΥ. Πέραν των δειγμάτων τροφίμων, ιδιαίτερης σημασίας θεωρούνται τα εργαστηριακά ευρήματα από τα «Swab Tests» (ειδικοί στυλεοί ελέγχου καθαριότητας) που λήφθηκαν από: