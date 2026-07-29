Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγείσας περιοχής.

Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπυρώσεις. Η επιφυλακή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, δημιουργώντας τον κίνδυνο επανενεργοποίησης των εστιών.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης θα παραμείνουν στην περιοχή όσο αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο»

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής τόνισε ότι η εικόνα στο πεδίο είναι πλέον αισθητά καλύτερη, καθώς η ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς.

«Αυτή τη στιγμή στην Πάρο δεν υπάρχει ουσιαστικά ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου που έχει ορίσει το Πυροσβεστικό Σώμα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΕΡΤNews.

Όπως εξήγησε, βασικός επιχειρησιακός στόχος είναι να παραμείνουν οι εστίες εντός της περιμέτρου που έχει ήδη διαμορφωθεί.

Ενισχύσεις από τη Ραφήνα

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, στην Πάρο μεταβαίνουν επιπλέον 20 πυροσβέστες με υδροφόρα οχήματα από τη Ραφήνα, προκειμένου να ενισχύσουν τις ήδη ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούν στο νησί.

Όπως σημείωσε, η μεταφορά προσωπικού στα νησιά απαιτεί χρόνο λόγω των θαλάσσιων μετακινήσεων, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία για την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

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