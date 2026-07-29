Έντονη είναι η ανησυχία καθώς εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εμφανίζοντας συμπτώματα γαστρεντερίτιδας που αποδίδονται σε σαλμονέλα μετά την κατανάλωση κοτόπουλου σε ψητοπωλείο στο Περιστέρι.

«Να μην υιοθετούνται εικασίες» ζητά η επιχείρηση και εξέδωσε σχετική ανακοίνωση μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Όπως υποστηρίζει το ψητοπωλείο στο Περιστέρι από την πρώτη αξιολόγηση των εξετάσεων «δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας του βακτηρίου» της σαλμονέλας στα κοτόπουλα της επιχείρησης. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένονται τα επίσημα πορίσματα.

Παράλληλα η επιχείρηση αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας διερεύνησης και ιχνηλάτησης της υπόθεσης.

Η επιχείρηση απευθύνει έκκληση να μην υιοθετούνται συμπεράσματα πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, επισημαίνοντας ότι «είναι σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις».

«Οι εργαζόμενοι του ψητοπωλείου τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων» εξηγεί η επιχείρηση και σημειώνει πως αναμένεται να ενημερώσει εκ νέου το κοινό μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και την έκδοση των επίσημων αποτελεσμάτων.

Η ανάρτηση του ψητοπωλείου