Την καθιερωμένη του «καλημέρα» είπε ο Αρκάς, με ένα νέο σκίτσο που σχολιάζει με τον χαρακτηριστικό του τρόπο τη συμπεριφορά των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Στα κοινωνικά δίκτυα οι πιο πιστοί ακόλουθοι ενός προφίλ είναι αυτοί που το μισούν περισσότερο», αναφέρει ο γνωστός σκιτσογράφος, θέλοντας να αναδείξει μία από τις αντιφάσεις της ψηφιακής εποχής.

Το μήνυμα του Αρκά εστιάζει στο γεγονός ότι η παρακολούθηση ενός προφίλ στα social media δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο χρήστης είναι θαυμαστής ή υποστηρικτής του. Αντίθετα, πολλές φορές εκείνοι που παρακολουθούν πιο στενά μια σελίδα ή έναν λογαριασμό είναι άνθρωποι που διαφωνούν έντονα με το περιεχόμενό του, ασκούν κριτική ή απλώς επιλέγουν να ενημερώνονται για όσα δημοσιεύει.