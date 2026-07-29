Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μετά τον σεισμό μεγέθους 4,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα Ιωάννινα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις», ο κ. Λέκκας τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας, καθώς, όπως εκτίμησε, η συγκεκριμένη δόνηση εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή τον περασμένο Μάρτιο.

«Πρόκειται για μια ακολουθία που βρίσκεται πλέον σε φθίνουσα πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο έχει ουσιαστικά εκτονωθεί έπειτα από τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, επαναλαμβάνοντας ότι, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.