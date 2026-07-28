Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Λαμίας από τον ξαφνικό θάνατο του 17χρονου μαθητή Παναγιώτη Παπαντζίμα, που πέθανε σε πάρκο της γειτονιάς του, μπροστά τους φίλους του.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Πρόκειται για μια πολύ καλή και αγαπητή οικογένεια στη Λαμία, που όσοι τους γνωρίζουν μόνο καλά λόγια έχουν να πουν τόσο για τους γονείς όσο και για τα δυο τους παιδιά. Συνάδελφοι της μητέρας του αδικοχαμένου νέου, προσπαθούν να στηρίξουν την οικογένεια για την τραγωδία που τους βρήκε, σημειώνοντας τα παρακάτω:

«Η καρδιά μας είναι κομματιασμένη για τη βαθιά απώλεια που βιώνει η συνάδελφός μας Γιάννα Στεργίου. Ο άδικος χαμός του 17 χρόνου γιού της μας έχει συγκλονίσει όλους. Στεκόμαστε στο πλευρό της με όλη μας την αγάπη και της ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Η κηδεία του 17χρονου Παναγιώτη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγριλιά Λαμίας.

Το χρονικό

Ο νεαρός μαθητής διασκέδαζε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 27 Ιουλίου με τους φίλους του στη γειτονιά του, όταν ξαφνικά κατέρρευσε. Ένα από τα παιδιά έτρεξε να ειδοποιήσει τους γονείς του 17χρονου, αλλά δεν τους βρήκε στο σπίτι καθώς απουσίαζαν στη Βόρεια Εύβοια όπου μένει το άλλο τους παιδί.

Έτσι, φώναξε συγγενείς του 17χρονου που έφτασαν στο σημείο, προσπαθώντας αμέσως να κάνουν ΚΑΡΠΑ, ενώ είχαν φωνάξει και ασθενοφόρο που έφτασε γρήγορα εκεί. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έκανε ό,τι μπορούσε για να τον επαναφέρει, ενώ τον διακόμισε και στο Νοσοκομείο Λαμίας για να συνεχιστούν οι προσπάθειες χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.