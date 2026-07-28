Με αφορμή τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας που καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και την πρόσφατη νοσηλεία εννέα ατόμων στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μίλησε στην ΕΡΤ δίνοντας διευκρινίσεις για τη σαλμονέλα, τους τρόπους μετάδοσης και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι πολίτες.

Ο καθηγητής επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εργαστηριακή επιβεβαίωση πως οι εννέα ασθενείς που νοσηλεύονται στη Νίκαια πάσχουν από σαλμονέλλωση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εμφάνιση περιστατικών γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά τους θερινούς μήνες δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο.

Η σωστή προετοιμασία του κοτόπουλου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους κανόνες ασφαλούς διαχείρισης των τροφίμων, εξηγώντας ότι η σωστή θερμική επεξεργασία του κοτόπουλου είναι το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης.

«Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ωμό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για δύο λεπτά τουλάχιστον που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι «τότε, ακόμα και σαλμονέλα να ‘χει το κοτόπουλο δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι τα κοτόπουλα μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί φορείς του βακτηρίου, επισημαίνοντας πως το ίδιο ισχύει και για άλλα ζώα.

«Υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό τους σαλμονέλα και γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου», προσέθεσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο διασταυρούμενης επιμόλυνσης κατά την προετοιμασία των τροφίμων, ειδικά όταν το ωμό κοτόπουλο έρχεται σε επαφή με τρόφιμα που καταναλώνονται χωρίς μαγείρεμα.

«Άρα λοιπόν το κοτόπουλο πρώτον πρέπει να ψηθεί καλά και δεύτερον εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και στον ίδιο χώρο χειριζόμαστε σαλατικά, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά, τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν», εξήγησε.

Όπως ανέφερε, οι κανόνες αυτοί αποτελούν βασικές προδιαγραφές υγιεινής που εφαρμόζονται στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και, όταν τηρούνται πιστά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Είναι βασικοί κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα», προσέθεσε.

Τι συνέβη με τους εννέα ασθενείς στη Νίκαια

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η υπόθεση των εννέα ατόμων που προσήλθαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας, καθώς όλα δείχνουν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, και οι εννέα ασθενείς είχαν παραγγείλει πιάτα με κοτόπουλο από γνωστό εστιατόριο στο Περιστέρι. Όλοι παρουσίασαν πυρετό, εμετούς και διάρροια, με αποτέλεσμα να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Όπως έγινε γνωστό, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχαν προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας.

«Ανάμεσά τους ήταν και μία οικογένεια με δύο παιδιά περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πυρετό, εμετό και διάρροια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν», δήλωσε η διοικήτρια.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται ακόμη, προκειμένου να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η ακριβής αιτία των περιστατικών, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί χρόνο και μέχρι στιγμής δεν έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα.

Η εξέλιξη της υγείας και των εννέα ασθενών ήταν θετική, καθώς όλοι έλαβαν την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα και αποχώρησαν από το νοσοκομείο, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευθεί κανείς.