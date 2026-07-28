Μια νέα εποχή στην πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών φέρνει η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, με τα drones να αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο επιτήρησης για που στόχο έχει την προστασία περιοχών υψηλού ενδιαφέροντος.

Η εκπομπή Κέντρο Εναέριας Επιτήρησης του Δήμου Κηφισιάς, τα ειδικά εκπαιδευμένα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών παρακολουθούν τον βόρειο τομέα της Αττικής, προσφέροντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο και επιτρέποντας την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών σε περίπτωση ανάγκης.

Μέσα από τις κάμερες υψηλής ανάλυσης και τις δυνατότητες που διαθέτουν, τα drones μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα εστίες κινδύνου, όπως πυρκαγιές ή άλλα περιστατικά που απαιτούν άμεση κινητοποίηση. Η λειτουργία τους ενισχύει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας και προσφέρει ένα επιπλέον «μάτι» από αέρος για την ασφάλεια των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η κάμερα του MEGA κατέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι χειριστές του κέντρου παρακολουθούν τις πτήσεις των drones, εξηγώντας τη διαδικασία επιτήρησης και τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στην καθημερινή προστασία της περιοχής.

«Βρισκόμαστε στο Μορτερό της Νέας Ερυθραίας, στο δάσος Φασίδερη. Καλύπτει το δάσος Φασίδερη, την Εκάλη και ένα κομμάτι της Πάρνηθας άμα χρειαστεί. Αλλά να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό drone. Υπάρχουν μια σειρά από drones στην ευρύτερη περιοχή, όπου καλύπτουμε στην ουσία όλο το βόρειο τομέα της Αττικής και μαζί με αυτό και μια σειρά από κάμερες που έχουμε αρχίσει να βάζουμε σε διάφορα σημεία της πόλης», είπε ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς εστιάζοντας στη δράση και τον ρόλο των drones.

Τι «βλέπει» το drone;

«Τα drones πετάνε όλο το 24ωρο, με εικόνα όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, με τεράστια ευκρίνεια, με δυνατότητα και infrared, δηλαδή να δουν και θερμικά το βράδυ. Και για αυτό το λόγο υπάρχει δυνατότητα να πιάνουμε τις φωτιές τα πρώτα λεπτά που εκδηλώνονται, με αποτέλεσμα με την πολύ μεγάλη ενίσχυση της πυροσβεστικής δύναμης στο Δήμο Κηφισιάς να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να προσπαθήσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για φέτος το καλοκαίρι. Είναι σημαντική η ύπαρξη των εν λόγω drones, γιατί έχουμε την εικόνα των πρώτων δευτερολέπτων, των πρώτων λεπτών.

Έχουμε και τριπλασιάσει την πυροσβεστική δύναμη του Δήμου Κηφισιάς, με καινούρια Κέντρα Πολιτικής Προστασίας, φανταστείτε ότι τα πυροσβεστικά ήτανε λιγότερα από 7, έχουμε ξεπεράσει τα 22. Εδώ που βρισκόμαστε υπάρχουν και ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής από πέρυσι, όπου έρχονται ειδικευμένοι πυροσβέστες του πυροσβεστικού σώματος και το έχουν ως έδρα, με αποτέλεσμα με αυτή τη δυναμική που υπάρχει να μπορούμε άμεσα και όταν βλέπουμε μια φωτιά να την καλύπτουμε τόσο στο Δήμο Κηφισιάς, Ερυθραίας και Εκάλης, αλλά και σε όμορους δήμους. Όποιο περιστατικό φωτιάς είχαμε στη Βόρειο Αττική, το έχουμε πιάσει από αυτό το drone. Κάθε 45 περίπου λεπτά, ανεφοδιάζεται η μπαταρία, κατεβαίνει για λίγα λεπτά κάτω, του βάζουμε μπαταρία και ξανασηκώνεται», τόνισε ο κ. Ξυπολυτάς.