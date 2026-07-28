Θρήνος επικρατεί στην Κεφαλονιά έπειτα από ένα τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Χάρακα, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τροχαίο με το επαγγελματικό φορτηγό που οδηγούσε, το οποίο ωστόσο αποδείχθηκε τελικά πράξη αυτοκτονίας.

Ο άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, όπου είχε καταλήξει το επαγγελματικό όχημα που οδηγούσε.

Για την προσέγγιση του σημείου και την ανάσυρσή του πραγματοποιήθηκε μεγάλη και πολύωρη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ και την Ελληνική Αστυνομία, καθώς η πρόσβαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Λίγο πριν από το περιστατικό ο άνδρας είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφερόταν στην πρόθεσή του να προβεί σε αυτή την πράξη, σύμφωνα με το inkefalonia.gr.