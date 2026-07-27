Ένας ερασιτέχνης ψαράς έπιασε έναν λαγοκέφαλο «τέρας» σε παραλία με δεκάδες λουόμενους, καθώς το ψάρι ξεπερνούσε τα 50 εκατοστά σε μήκος.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η παρουσία του τόσο κοντά στην ακτή προκαλεί προβληματισμό, καθώς ο λαγοκέφαλος έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες.

Πρόκειται για ένα ξενικό είδος, γνωστό για την εξαιρετικά ισχυρή τοξίνη που περιέχει και για τα πολύ δυνατά του δόντια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και μεγάλες ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία.

Η νέα εμφάνιση του λαγοκέφαλου στις ακτές του Ηρακλείου έρχεται να υπενθυμίσει την ανάγκη επαγρύπνησης, τόσο από τους ερασιτέχνες αλιείς όσο και από όσους κινούνται στις παράκτιες περιοχές, καθώς το είδος εξακολουθεί να επεκτείνει την παρουσία του στις θάλασσες της Κρήτης.

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