Από ατύχημα ενός ηλικιωμένου προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στα Άνω Λιόσια, με τον άνδρα να επιβιώνει χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες της νύφης του.

Σύμφωνα με το Mega, λίγο πριν τις 11 το πρωί, ο χώρος στάθμευσης της κατοικίας ενός 85χρονου στα Άνω Λιόσια τυλίχθηκε στις φλόγες, τη στιγμή που ο ίδιος βρισκόταν μέσα.

Όλα συνέβησαν όταν ο ηλικιωμένος προσπάθησε να καταλάβει τι περιείχε ένα μπιτόνι και χρησιμοποίησε τη φλόγα ενός αναπτήρα, προκειμένου να φωτίσει.

Για κακή του τύχη, το μπιτόνι ήταν γεμάτο με βενζίνη. Σε κλάσματα δευτερολέπτου προκλήθηκε ανάφλεξη και ο χώρος τυλίχθηκε στις φλόγες. Πυκνοί καπνοί ξεπρόβαλαν στη γειτονιά, με τη νύφη του ηλικιωμένου να το αντιλαμβάνεται και να τρέχει να σώσει τη ζωή του με αυτοθυσία, τραβώντας τον μέσα από τις φλόγες.

Με το περιστατικό να συμβαίνει σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, η ανταπόκριση των Αρχών υπήρξε άμεση. 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, αλλά και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη βοήθεια αστυνομικών δυνάμεων, κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά, προτού λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 85χρονο και τη νύφη του με εγκαύματα, καθώς και ακόμη ένα άτομο, και τα μετέφερε στο Θριάσιο νοσοκομείο, προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών διερευνά τα αίτια της φωτιάς.