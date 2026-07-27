Επειγόντως στη Γερμανία μεταφέρθηκε το 2 ετών αγοράκι που ανασύρθηκε από τον πάτο της πισίνας στα Χανιά.

Στη Γερμανία, διασωληνωμένο το 2χρονο που ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά – Σοβαρή η κατάστασή του.

Η αεροδιακομιδή του πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα, με ειδικά διαμορφωμένη πτήση, ενώ η κατάσταση της υγείας του εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή από τους γιατρούς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Το παιδί παρέμεινε διασωληνωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του στο ΠΑΓΝΗ, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του και να αξιολογεί διαρκώς τη νευρολογική του εικόνα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν γίνει προσπάθειες αφύπνισης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει έντονος προβληματισμός για την ενδεχόμενη επίπτωση που είχε η παραμονή του κάτω από το νερό στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Παρά την επιτυχημένη ανάνηψη, το αγοράκι παρουσίαζε μειωμένο επίπεδο συνείδησης τόσο κατά την αρχική νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όσο και μετά τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με όσα είχαν αναφέρει οι γονείς του, εκτιμάται ότι το παιδί έμεινε μέσα στην πισίνα περίπου δύο έως τρία λεπτά, χρόνος που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμος για έναν οργανισμό τόσο μικρής ηλικίας.

Καθοριστική η αντίδραση της μητέρας.

Σημαντική για τη διάσωσή του ήταν η άμεση επέμβαση της μητέρας του, η οποία είναι γιατρός. Μαζί με τον πατέρα ανέσυραν το παιδί από την πισίνα και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν την αναπνοή του πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Παρότι το παιδί ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες ανάνηψης, δεν ανέκτησε το επίπεδο συνείδησής του, γεγονός που οδήγησε στη διασωλήνωσή του και στην εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Η συνέχιση της νοσηλείας του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Γερμανίας κρίθηκε αναγκαία, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για την πορεία της υγείας του.