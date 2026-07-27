Μπροστά σε ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα βρέθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής οι λουόμενοι στην παραλία του Καρνάγιου στον Βόλο, όταν μία φάλαινα εμφανίστηκε σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η απρόσμενη παρουσία του θαλάσσιου θηλαστικού προκάλεσε την έκπληξη των επισκεπτών, οι οποίοι έσπευσαν να καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα τις κινήσεις του μέσα στο νερό.

Η παρουσία φαλαινών τόσο κοντά στις ελληνικές ακτές θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς τα περισσότερα είδη προτιμούν τις ανοιχτές θάλασσες και τα μεγάλα βάθη.

Στη Μεσόγειο συναντώνται περιορισμένα είδη φαλαινών, με τους φυσητήρες να αποτελούν μία από τις γνωστότερες παρουσίες. Οι πληθυσμοί τους εντοπίζονται κυρίως σε βαθιά νερά του Ιονίου, ενώ οι εμφανίσεις τους στο Αιγαίο είναι σαφώς σπανιότερες.

Η εμφάνιση στο Καρνάγιο χάρισε στους λουόμενους λίγα λεπτά μοναδικών εικόνων, μετατρέποντας μια συνηθισμένη ημέρα στην παραλία σε μια ξεχωριστή εμπειρία.



