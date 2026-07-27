Τη Ματίνα Παγώνη επέλεξε για τη θέση της προέδρου της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανακοίνωσε τη σύνθεση του νέου οργάνου με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως ανέφερε, εκδόθηκε ο ΚΑΔ 42554 για τον διορισμό της προσωρινής διοίκησης, η οποία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία του ΠΙΣ και να οργανώσει τις επόμενες εκλογές του Συλλόγου.

«Η δουλειά της θα είναι να επαναφέρει την ηρεμία και τη διαφάνεια στον ΠΙΣ και να διοργανώσει τις πρώτες κανονικές του εκλογές εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

«Η μόνη λύση για να κοπεί ο γόρδιος δεσμός»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι οι εκλογές του 2018 δεν είχαν επικυρωθεί από τον τότε υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, ενώ εκείνες του 2022 ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Δεκέμβριο του 2025.

Απαντώντας στις επικρίσεις που έχει δεχθεί για τη νομοθετική του πρωτοβουλία, υποστήριξε ότι η παρέμβασή του ήταν αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παρατεταμένη εσωτερική σύγκρουση στον Σύλλογο.

«Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία ήταν η μόνη λύση για να κοπεί ο γόρδιος δεσμός του εμφυλίου σπαραγμού στον ΠΙΣ», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι εκπρόσωποι των γιατρών θα καταφέρουν να συνεννοηθούν και να τερματίσουν τις συνεχείς δικαστικές αντιπαραθέσεις.

Γιατί επελέγη η Ματίνα Παγώνη

Ο υπουργός Υγείας απέρριψε τις κατηγορίες ότι η σύνθεση της προσωρινής διοίκησης διαμορφώθηκε με προσωπικά ή κομματικά κριτήρια.

Για τη Ματίνα Παγώνη επισήμανε ότι έχει εκλεγεί επανειλημμένα από τους γιατρούς και ότι συγκέντρωσε υψηλή στήριξη και στις εκλογές του Ιουνίου του 2026.

«Πρόεδρος είναι κάποια που έχει πρόσφατα εκλεγεί από τους συναδέλφους της με τεράστια πλειοψηφία και που επανεκλέγεται συνεχώς», έγραψε.

Κατά τον ίδιο, βασικό κριτήριο για την επιλογή των μελών αποτέλεσε η πρόσφατη εκλογή τους από το ιατρικό σώμα, ενώ ελήφθη μέριμνα ώστε η σύνθεση της επιτροπής να μην περιορίζεται στην Αθήνα και στους μεγαλύτερους Ιατρικούς Συλλόγους, αλλά να εκπροσωπείται κατά το δυνατόν ολόκληρη η χώρα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν σκοπεύει να παρεμβαίνει στις επιμέρους αποφάσεις της διοίκησης.

«Δεν εμπλέκομαι καθόλου στις επιμέρους αποφάσεις τους. Απλώς αναμένω να γίνουν με τάξη οι εκλογές», τόνισε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η επιτροπή θα έχει την πλήρη στήριξή του.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος αναλαμβάνει η παθολόγος Ματίνα Παγώνη από την Αθήνα.

Α’ αντιπρόεδρος ορίζεται ο Νικόλαος Πλατανησιώτης, ιατρός Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής από τον Πειραιά, ενώ καθήκοντα Β’ αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο δερματολόγος Κωνσταντίνος Τσαούσης από την Αμαλιάδα.

Γενικός γραμματέας ορίζεται ο ουρολόγος Ιωάννης Φισφής από την Κεφαλονιά και ταμίας ο γυναικολόγος Λάζαρος Παπαδόπουλος από την Καστοριά.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης από τη Θεσσαλονίκη και ο καρδιολόγος Ιωάννης Καψοκόλης από τον Πειραιά.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο χειρουργός Γεώργιος Κασσάρας από την Αθήνα και αντιπρόεδρος ο γυναικολόγος Γεράσιμος Αποστολάτος από την Κάλυμνο.

Τακτικά μέλη ορίζονται:

Ο παθολόγος Κίμων Βολίκας από την Αθήνα

Η ακτινολόγος Μαρία Κουρή από την Αθήνα

Ο ωτορινολαρυγγολόγος Παύλος Σαρώφ από τον Πειραιά

Αναπληρωματικά μέλη είναι ο γενικός ιατρός Ευστράτιος Καπώλης από τη Σάμο, ο ωτορινολαρυγγολόγος Παντελής Παπαθανάσης από το Αγρίνιο και η παθολόγος Σοφία Ζαφειράτου από την Κεφαλονιά.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Επικεφαλής της Εξελεγκτικής Επιτροπής τοποθετείται η ιατρός Εργασίας Ευγενία Πανταζή από την Αθήνα.

Μέλη της επιτροπής είναι η βιοπαθολόγος Μαρία Δημητρίου από τον Πειραιά και ο ορθοπεδικός Αναστάσιος Μουρίκης από την Αθήνα.

Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ο αγγειοχειρουργός Χρήστος Βερύκοκος από την Αθήνα, ο οφθαλμίατρος Αθανάσιος Ντούσγος από τη Φθιώτιδα και ο ουρολόγος Ιωάννης Τσιρώνης από την Άρτα.

«Τους εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους και τους δηλώνω ότι θα έχουν την αμέριστη στήριξή μου σε ό,τι με χρειαστούν», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.