Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου στις Ράχες Κρεστένων, όπου ένας 63χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Ο άτυχος άνδρας έφερε σοβαρό τραύμα κοντά στον λαιμό από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε έντονη και ανεξέλεγκτη αιμορραγία.

Τον 63χρονο βρήκε η κόρη του μέσα στην αποθήκη, χωρίς τις αισθήσεις του και μέσα σε λίμνη αίματος.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο περιστατικό.