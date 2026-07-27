Μετά το αισθητά πιο δροσερό σκηνικό που επικράτησε το Σαββατοκύριακο, ο καιρός αλλάζει ξανά πρόσωπο, με τη θερμοκρασία να παίρνει την ανιούσα και να επανέρχεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας οι ενισχυμένοι βοριάδες θα κυριαρχήσουν στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η μετάβαση από τον Ιούλιο στον Αύγουστο δεν αναμένεται να συνοδευτεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η μετεωρολόγος εξήγησε ότι, ύστερα από τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και τις έντονες καταιγίδες των προηγούμενων ημερών, οι καιρικές συνθήκες επιστρέφουν σταδιακά σε πιο τυπικά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, χωρίς να διαφαίνονται ιδιαίτερες εκπλήξεις τις επόμενες ημέρες.

Πρόσκαιρες καταιγίδες στα βόρεια

Η εβδομάδα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο μια ατμοσφαιρική διαταραχή που κινείται από τη νότια Ιταλία και την Αδριατική προς τα Βαλκάνια θα επηρεάσει οριακά τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Έτσι, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας. Δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να εκδηλωθούν φαινόμενα και στη Θράκη, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Όπως διευκρίνισε η Αναστασία Τυράσκη, οι καταιγίδες δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση ούτε μεγάλη διάρκεια, επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, τόσο στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά όσο και στα νησιά, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας κατά τόπους έως και τα 6 μποφόρ στα νότια της Πελοποννήσου, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης, στον Κορινθιακό και στα Δωδεκάνησα.

Η επικράτηση δυτικού ρεύματος θα ευνοήσει τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών, ενώ στην ανατολική Ελλάδα οι άνεμοι θα λειτουργήσουν καταβατικά, συμβάλλοντας σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί γενικά μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά τιμές 37 και πιθανώς 38 βαθμών.

Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και σε τμήματα της Κρήτης.

Ισχυροί βοριάδες και μελτέμι από τα μέσα της εβδομάδας

Για την Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με την αστάθεια να περιορίζεται σημαντικά. Μετά την απομάκρυνση της διαταραχής, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται τοπικά στους 36 με 37 βαθμούς και πιθανώς να φτάσουν τους 38 βαθμούς στα νοτιότερα ηπειρωτικά.

Από την Τετάρτη και κατά τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, ο καιρός θα σταθεροποιηθεί ακόμη περισσότερο, με βασικό χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους βόρειους ανέμους. Στο Αιγαίο το μελτέμι θα φτάνει τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατούν βόρειοι έως βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 με 6 μποφόρ.

Παρά την ενίσχυση των ανέμων, οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και τη νότια Κρήτη, όπου ο υδράργυρος θα αγγίζει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα διαμορφώνονται γύρω στους 34 με 35 βαθμούς, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάνουν έως και τους 36 βαθμούς.