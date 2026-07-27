Από το 2020 έχει να καταγραφεί τόσο χαμηλή επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιών στην χώρα εν μέσω καλοκαιριού, όπως δείχνει ο χάρτης που εκδίδει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Έχουμε Άγιο» τονίζει ο μετεωρολόγος και εξηγεί αναφερόμενος στον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς: «Η σημερινή σχεδόν καθολική κατηγορία 2 στις 27 Ιουλίου 2026 είναι πολύ ασυνήθιστη για τόσο προχωρημένο σημείο του καλοκαιριού».

«Το πλησιέστερο προηγούμενο είναι το πενθήμερο 16–20 Ιουλίου 2020, ειδικά η 18η Ιουλίου 2020, όχι όμως ακριβώς στα τέλη του μήνα» συμπληρώνει.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολύδα