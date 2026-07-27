Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25 έως 54 ετών ξεκινά σήμερα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), προσφέροντας 1.000 θέσεις εργασίας διάρκειας 12 μηνών με μηνιαίες αποδοχές έως 1.250 ευρώ.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα στις 17:00 και αφορά το «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ».

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ηλικίας από 25 έως και 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας μία μόνο κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), μία ειδικότητα και μία Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων είναι:

το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες,

ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, με ανώτατο όριο τα πέντε τέκνα,

η ύπαρξη ανήλικων τέκνων ΑμεΑ,

η επαγγελματική εμπειρία διάρκειας άνω των 12 μηνών,

η ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης, με ανώτατο όριο ένα πρόγραμμα,

η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου,

η ατομική δομημένη συνέντευξη.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει μέσω συστήματος μοριοδότησης των παραπάνω κριτηρίων, ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ηλεκτρονικής κατάταξης των υποψηφίων, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Το ΦΕΚ του προγράμματος, καθώς και το σχετικό Παράρτημα με τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης και τον αριθμό των διατιθεμένων θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.