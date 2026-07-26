Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά στην Πυλαία ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε στην αποστολή διαδοχικών μηνυμάτων από το 112, ενώ για προληπτικούς λόγους ζητήθηκε η απομάκρυνση πολιτών από την περιοχή του Μουσικού Σχολείου Πυλαίας προς την Πυλαία.

Tο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τις 17:00 και οι δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο την οποία κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο σε λιγότερο απο μια ώρα.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια περιορισμού του μετώπου.

Κοντά στη φωτιά υπάρχουν κατοικίες

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112.

Το πρώτο μήνυμα καλούσε τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη ειδοποίηση, με την οποία όσοι βρίσκονταν στην περιοχή του Μουσικού Σχολείου Πυλαίας κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Πυλαία.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.