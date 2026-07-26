Μια πιο χαλαρή και προσωπική στιγμή μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παναγιώτης Δουδωνής

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Facebook βίντεο από τη βραδινή του έξοδο το Σάββατο (26/7), στο οποίο εμφανίζεται να διασκεδάζει σε ταβέρνα με ζωντανή μουσική.

Στο βίντεο, ο βουλευτής ερμηνεύει την αγαπημένη «Παράξενη Κοπέλα» του Μανώλη Χιώτη, αποσπώντας το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε εκατοντάδες αντιδράσεις και δεκάδες σχόλια, με πολλούς να σχολιάζουν θετικά την ερμηνεία και τη διάθεσή του.