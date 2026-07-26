Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/7) σε δασική έκταση στα Βασιλικά Φθιώτιδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατη δασική περιοχή, με την Πυροσβεστική να αναπτύσσει από τα πρώτα λεπτά μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να περιορίσει την εξάπλωσή της και να αποτρέψει τυχόν κίνδυνο για την ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 43 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 12 πυροσβεστικών οχημάτων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Βασιλικά Φθιώτιδας.

Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 26, 2026

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα οποία συνδράμουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και στην υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι Αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές.