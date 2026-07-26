Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι και σήμερα η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων και των εκδρομέων προς τα νησιά.

Η μεγαλύτερη κίνηση, όπως μεταδίδει το ERTNews καταγράφεται στην πύλη Ε8, από όπου αναχωρούν τα πλοία για τον Αργοσαρωνικό.

Ειδικότερα, έως το τέλος της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθούν 55 αναχωρήσεις πλοίων προς τους κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Η κίνηση σήμερα είναι ακόμη πιο έντονη καθώς πολλοί ταξιδιώτες επέλεξαν νησιά όπως η Αίγινα και το Αγκίστρι για μονοήμερες ή σύντομες αποδράσεις, λόγω της μικρής απόστασης από την Αττική και του χαμηλότερου κόστους μετακίνησης.

Ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής για τους συγκεκριμένους προορισμούς μπορεί να κοστίσει περίπου 25 ευρώ, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλείς επιλογές για όσους αναζητούν λίγες ώρες ξεκούρασης και μπάνιο στη θάλασσα χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες πύλες του λιμανιού, ενώ συνολικά οι αναχωρήσεις από όλα τα λιμάνια της Αττικής ξεπερνούν σήμερα τις 100.

Η κίνηση αναμένεται να είναι ακόμη πιο αυξημένη τις επόμενες ημέρες καθώς πολλοί πολίτες ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.