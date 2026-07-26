Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αντιπυρική περίοδος και οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεχίζουν έναν «μαραθώνιο» μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Ο Κώστας Τσίγκας επεσήμανε πως το πρόσφατο πέρασμα της κακοκαιρίας με τις βροχές δεν ήταν αρκετό για να εξαλείψει τον κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς οι περισσότερες φωτιές οφείλονται σε ανθρώπινες ενέργειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 25 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 195 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ενώ σε 26 περιπτώσεις έχει αποδειχθεί πρόθεση εμπρησμού.

Επίσης, έχουν επιβληθεί 612 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 867.000 ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

«Μην μας ξεγελά η βροχή»

Ο πρόεδρος των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής τόνισε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας εξακολουθούν να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες.

«Δεν πρέπει να μας ξεγελά η τελευταία βροχή», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται αυξημένοι άνεμοι και θερμοκρασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εργασίες στην ύπαιθρο, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνονται με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και κατά προτίμηση τις πρωινές ώρες, όταν οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές.

Τσιγάρα και ανθρώπινη αμέλεια

Ο κ. Τσίγκας στάθηκε ιδιαίτερα στο φαινόμενο των πυρκαγιών που προκαλούνται από αναμμένα τσιγάρα.

Όπως δήλωσε, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν τρεις συλλήψεις για φωτιές που προκλήθηκαν από πέταγμα τσιγάρου σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Σέρρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι αρχές είχαν στη διάθεσή τους μαρτυρίες και υλικό από κάμερες που επιβεβαίωσαν τις πράξεις.

«Είναι εγκληματικό», τόνισε, καλώντας τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μια μικρή απροσεξία μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες.

8.000 καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ακαθάριστων οικοπέδων, ο κ. Τσίγκας αποκάλυψε ότι έχουν γίνει περίπου 8.000 καταγγελίες.

Πάνω από τις μισές έχουν οδηγήσει σε αυτοψίες από στελέχη της Πυροσβεστικής, με τα στοιχεία να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές και στους δήμους για την επιβολή προστίμων και την πραγματοποίηση των απαραίτητων καθαρισμών.

Όπως σημείωσε, τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν σημαντικό παράγοντα εξάπλωσης των πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν κατοικίες ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.