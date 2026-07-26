Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Βόλος καθώς ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του όταν πήρε φωτιά το σπίτι του, χωρίς να προλάβει να το εγκαταλείψει έγκαιρα.

Το τραγικό γεγονός συνέβη γύρω στα μεσάνυχτα στην οδό Μακρυνίτσης σε μονοκατοικία, όπου διέμενε μόνος του ηλικιωμένος άνδρας ενώ κάτοικοι παρακείμενων διαμερισμάτων πολυκατοικιών άκουσαν έκρηξη και είδαν φλόγες να βγαίνουν από το σπίτι.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr οι κάτοικοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, και στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα και ένα συντονιστικό με τουλάχιστον 10 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη για να την κατασβέσουν, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της οικίας υπήρχαν εύφλεκτα υλικά.

Επίσης, αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. απέκλεισαν το σημείο, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό.

Γείτονες ενημέρωσαν πως ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του σπιτιού πρέπει να ήταν μέσα κατά την ώρα της φωτιάς, και μετά από έρευνες των πυροσβεστών ο άνδρα εντοπίστηκε νεκρός.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου και θα πραγματοποιηθεί νεκροψία και νεκροτομή από ιατροδικαστή από τη Λάρισα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Γείτονες, μιλώντας στο magnesianews.gr, υποστήριξαν πως ο άνδρας έμενε μόνος του, ενώ διαβιούσε χωρίς ρεύμα, λέγοντας πως χρησιμοποιούσε γκαζάκια για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα για να διασαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό γεγονός, και είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι αργά η αστυνομία αναζητούσε συγγενικά πρόσωπα του άτυχου άνδρα, προκειμένου να προχωρήσουν στην αναγνώριση της σορού του.