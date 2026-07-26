Μια απίστευτη υπόθεση κλοπής αγροτικού οχήματος καταγράφηκε στο Γαλάτσι, με τέσσερις νεαρούς να δρουν ανενόχλητοι επί περίπου μισή ώρα, μέχρι να καταφέρουν να αφαιρέσουν το όχημα, παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε λάβει ο ιδιοκτήτης.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, η οποία αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι επέστρεψαν ακόμη και με μπαταρία, όταν διαπίστωσαν ότι το αγροτικό δεν μπορούσε να πάρει μπροστά.

Σύμφωνα με το βίντεο που προβλήθηκε από τον Alpha, τέσσερις νεαροί, ηλικίας από 16 έως 18 ετών, εντόπισαν το αγροτικό όχημα σταθμευμένο κοντά στην πλατεία Κύπρου, στο Γαλάτσι, και ξεκίνησαν την προσπάθεια να το παραβιάσουν.

Αρχικά επιχείρησαν να ανοίξουν το όχημα από την πλευρά του συνοδηγού και στη συνέχεια μετακινήθηκαν στη θέση του οδηγού, προσπαθώντας επίμονα να το θέσουν σε λειτουργία, χωρίς να δείχνουν ιδιαίτερη ανησυχία, παρότι βρίσκονταν σε πυκνοκατοικημένη γειτονιά.

Ο ιδιοκτήτης είχε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας

Το αγροτικό ανήκει σε μηχανικό αυτοκινήτων, ο οποίος το είχε αγοράσει μόλις λίγες ημέρες πριν, με σκοπό να το χρησιμοποιεί για τις αγροτικές εργασίες και τη συγκομιδή ελιάς στο Αίγιο. Μάλιστα, δεν είχε ακόμη προλάβει να ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας.

Γνωρίζοντας τον κίνδυνο κλοπής, είχε φροντίσει να λάβει σχεδόν κάθε δυνατό μέτρο προστασίας:

είχε αφαιρέσει τη μπαταρία,

είχε αφαιρέσει τα μπουζοκαλώδια,

το όχημα ήταν σχεδόν χωρίς καύσιμα,

είχε τοποθετήσει ειδικό αντικλεπτικό μπαστούνι που ακινητοποιούσε τιμόνι και φρένο.

Οι δράστες επέστρεψαν με… μπαταρία

Οι νεαροί δεν εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους όταν διαπίστωσαν ότι έλειπε η μπαταρία. Αποχώρησαν προσωρινά από το σημείο και λίγο αργότερα επέστρεψαν έχοντας μαζί τους δική τους μπαταρία, προκειμένου να ολοκληρώσουν την κλοπή. Έπειτα από περίπου 30 λεπτά προσπαθειών κατάφεραν τελικά να βάλουν μπροστά το αγροτικό και να εξαφανιστούν.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, οι δράστες έφυγαν ακόμη και με προβληματικά φρένα, χρησιμοποιώντας το χειρόφρενο για να ελέγχουν το όχημα.

Το επόμενο πρωί ο ιδιοκτήτης διαπίστωσε ότι το αγροτικό είχε εξαφανιστεί. Αναζήτησε υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και τότε είδε καρέ-καρέ ολόκληρη τη δράση των τεσσάρων νεαρών.

Στη συνέχεια πραγματοποίησε ο ίδιος έρευνες στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως να καταφέρει να εντοπίσει το όχημα. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ το βίντεο δημοσιεύτηκε και σε ομάδες κοινωνικών δικτύων και αγγελιών, με την ελπίδα ότι κάποιος πολίτης θα αναγνωρίσει το αγροτικό ή θα δώσει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Ο ιδιοκτήτης απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με το όχημα ή έχει παρατηρήσει ύποπτες κινήσεις, να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.