Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σταδιακά τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται σημαντικά η γενική εικόνα του καιρού.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα θα ενισχυθούν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αφρικανική σκόνη στα δυτικά

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από σήμερα οι ατμοσφαιρικές συνθήκες αρχίζουν να ευνοούν τη σταδιακή μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά της χώρας.

Το φαινόμενο αναμένεται να εξελιχθεί προοδευτικά, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από αξιόλογη μεταβολή του καιρού, ο οποίος παραμένει γενικά σταθερός και καλοκαιρινός.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα στα παράκτια νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 με 33 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα δυτικών διευθύνσεων.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην ανατολική και τη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.