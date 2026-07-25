Συνολικά 940 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας από χθες το απόγευμα έως σήμερα το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν.

Οι κλήσεις αυτές αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Ειδικότερα:

Στην Περιφέρεια Αττικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχθεί 850 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει λάβει 60 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 36 κοπές δέντρων και 3 αντλήσεις

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχθεί, 30 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.