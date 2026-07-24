Σύντομο αλλά ιδιαίτερα έντονο ήταν το μπουρίνι που έπληξε τη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές κυρίως σε καλλιέργειες.

Η κακοκαιρία, που νωρίτερα είχε σαρώσει τη δυτική Φθιώτιδα, έφτασε στην πόλη της Λαμίας και στα γύρω χωριά, συνοδευόμενη από ισχυρή βροχόπτωση, θυελλώδεις ανέμους και χαλάζι.

Τα έντονα φαινόμενα διήρκεσαν περίπου 15 λεπτά, ήταν όμως αρκετά για να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές σε δενδροκαλλιέργειες και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, τόσο στην εθνική οδό όσο και στο επαρχιακό δίκτυο.

Ιδιαίτερα μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν στη Ροδωνιά Υπάτης και σε άλλες κοινότητες του Δήμου Λαμιέων, όπου η χαλαζόπτωση έπληξε την αγροτική παραγωγή.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για πολύ μεγάλη καταστροφή, καθώς το χαλάζι χτύπησε καρπούς που βρίσκονταν λίγο πριν από τη συγκομιδή.

Σημαντικές απώλειες καταγράφονται, μεταξύ άλλων, στα δαμάσκηνα ποικιλίας «Βανίλια», η συγκομιδή των οποίων δεν είχε ακόμη ξεκινήσει, με τους αγρότες να βλέπουν μέσα σε λίγα λεπτά τη σοδειά τους να καταστρέφεται.