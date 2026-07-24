Σφοδρό μπουρίνι έπληξε τη δυτική Φθιώτιδα και ιδιαίτερα τον Δήμο Μακρακώμης, με ισχυρή βροχόπτωση, θυελλώδεις ανέμους και έντονη χαλαζόπτωση.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Στη Μακρακώμη, οι δυνατές ριπές του ανέμου ξήλωσαν τη στέγη του κτιρίου της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, η οποία κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα πελατών γειτονικού σούπερ μάρκετ.

Από την πτώση παρασύρθηκαν κολώνες και καλώδια του δικτύου φωτισμού, ενώ από καθαρή τύχη δεν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος στο σημείο τη στιγμή του περιστατικού.

Στην ίδια περιοχή, ο άνεμος έσπασε και ένα δέντρο, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στον δρόμο από το Καστρί έως τη Μακρακώμη, όπου η σφοδρή χαλαζόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κλαδιών στην εθνική οδό Λαμίας–Καρπενησίου, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.