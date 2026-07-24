Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενώ ο Δήμος Τανάγρας έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην αρχική ενημέρωση δεν γίνεται αναφορά σε κινητοποίηση εναέριων μέσων.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Η κινητοποίηση του κλιμακίου αποτελεί την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συλλογή στοιχείων και τον προσδιορισμό της αιτίας της πυρκαγιάς και δεν σημαίνει από μόνη της ότι υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού.

Δεύτερη φωτιά μέσα σε δύο ημέρες

Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώνεται στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων μέσα σε δύο ημέρες.

Το μεσημέρι της Πέμπτης είχε ξεσπάσει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Θωμά, στον Δήμο Τανάγρας. Για την αντιμετώπισή της είχαν κινητοποιηθεί 33 πυροσβέστες, δύο ομάδες της 4ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Οι δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα το μέτωπο, το οποίο τέθηκε χωρίς ενεργή εστία μέσα σε περίπου μισή ώρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την πορεία της σημερινής πυρκαγιάς.