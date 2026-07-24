Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου σε δασική έκταση στην περιοχή της Λευκίμμης, στον Δήμο Σουφλίου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, μαζί με εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου.

Η κινητοποίηση των εναέριων μέσων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πυρκαγιά καίει δασική βλάστηση και οι δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν την περίμετρό της όσο υπάρχει ακόμη το φως της ημέρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αναφορά σε απειλή για κατοικίες, σε προληπτική εκκένωση οικισμού ή αποστολή μηνύματος από το 112.

Δεν έχουν δοθεί, επίσης, περισσότερα στοιχεία για το ακριβές μέγεθος του μετώπου ή την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η φωτιά.

Σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η Λευκίμμη βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς–Λευκίμης–Σουφλίου, μιας από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Το πάρκο αποτελεί καταφύγιο για σπάνια αρπακτικά πτηνά και φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, τη μοναδική αποικία μαυρόγυπα στα Βαλκάνια. Δεν έχει διευκρινιστεί, πάντως, εάν η σημερινή φωτιά καίει εντός των ορίων της προστατευόμενης ζώνης.