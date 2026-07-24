Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, ενόψει της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Μηνύματα μέσω του 112 έφτασαν και σε κατοίκους της Φθιώτιδας, της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας και της Σκύρου προειδοποιώντας τους για τοπικά ισχυρές βροχές καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή τους από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες.

Στα μηνύματα γίνεται λόγος για τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για τις επόμενες 12 ώρες. Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Λάρισας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνoί σε Κεντρική και Βόρεια #Εύβοια και #Σκύρο από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, τις μετακινήσεις σε δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, καθώς και τις υπαίθριες ή θαλάσσιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στις Π. Ε. #Μαγνησίας και #Σποράδων από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Νωρίτερα σήμερα, Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία για την εικόνα του κύματος κακοκαιρίας που θα επηρεάσει σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, μεγάλο μέρος της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23-07-2026 1100 τοπική ώρα εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση). Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26