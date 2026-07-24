Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία για την εικόνα του κύματος κακοκαιρίας που θα επηρεάσει σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, μεγάλο μέρος της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23-07-2026 1100 τοπική ώρα εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση). Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ο καιρός στην Αθήνα

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει η σημερινή ημέρα, με τα προγνωστικά μοντέλα να συγκλίνουν στην εκδήλωση βροχών και καταιγίδων στην Αττική, αν και διαφωνούν ως προς την ένταση των φαινομένων. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει τα νεότερα στοιχεία των προγνωστικών συστημάτων, επισημαίνοντας ότι οι βροχοπτώσεις θα έχουν έντονα τοπικό χαρακτήρα, ενώ από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, «Το ensemble δίνει για σήμερα, Παρασκευή 24/7, το βασικό επεισόδιο βροχής του δεκαημέρου». Όπως εξηγεί, η διάμεσος του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF προσεγγίζει τα 15 χιλιοστά βροχής, ενώ το αμερικανικό GEFS εκτιμά σαφώς μικρότερες ποσότητες, κοντά στα 3 έως 4 χιλιοστά.

Η διαφορά αυτή, όπως αναφέρει, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δείχνει ότι τα δύο προγνωστικά συστήματα συμφωνούν ως προς την εκδήλωση φαινομένων, ωστόσο αποκλίνουν αισθητά στην εκτίμηση της έντασής τους.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ακόμη ότι «Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η πιθανότητα υπέρβασης: το ECMWF εμφανίζει πολύ υψηλή πιθανότητα για υετό πάνω από 5 mm, ενώ δίνει αξιόλογη πιθανότητα ακόμη και για υπέρβαση των 10 mm. Το GEFS είναι σαφώς πιο συγκρατημένο, ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα ύψη βροχής».

Τοπικές καταιγίδες και μεγάλες διαφοροποιήσεις στις ποσότητες βροχής

Αναφερόμενος στη μορφή των φαινομένων, ο μετεωρολόγος διευκρινίζει ότι «Η εικόνα αυτή παραπέμπει σε καταιγιδοφόρο και έντονα τοπικό υετό. Δεν σημαίνει ότι όλο το λεκανοπέδιο θα δεχθεί ομοιόμορφα 15 mm. Σε ορισμένες περιοχές μπορεί να σημειωθεί σύντομη αλλά δυνατή καταιγίδα, ενώ αλλού οι ποσότητες να είναι πολύ μικρότερες».

🎯Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΥΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

✅Το ensemble δίνει για σήμερα, Παρασκευή 24/7, το βασικό επεισόδιο βροχής του δεκαημέρου. Η διάμεσος του ECMWF φτάνει περίπου τα 15 mm, ενώ το GEFS περιορίζεται κοντά στα 3–4 mm. Η διαφορά είναι σημαντική και δείχνει ότι τα δύο συστήματα συμφωνούν… pic.twitter.com/pcqSuBUR7t — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 24, 2026

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι μεγαλύτερη πιθανότητα για πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις παρουσιάζουν τα βόρεια, τα δυτικά και γενικότερα τα ηπειρωτικά τμήματα της Αττικής, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται πρόσκαιρη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και στο κέντρο της Αθήνας.

Για το Σάββατο, σύμφωνα με την ανάλυσή του, παραμένει μια μικρότερη πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών φαινομένων, ενώ από την Κυριακή και στη συνέχεια τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ουσιαστικά μηδενικές πιθανότητες για βροχές.

Η εξέλιξη της θερμοκρασίας

Ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει και την τάση της θερμοκρασίας για τις επόμενες ημέρες. Όπως αναφέρει, σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, εξαιτίας της μεταβολής του καιρού και της αυξημένης συννεφιάς, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει αισθητά, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 26 και 28 βαθμών.

Από την Κυριακή, όμως, ξεκινά νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές αναμένεται να φτάσουν περίπου τους 29 έως 31 βαθμούς την Κυριακή, τους 33 με 34 βαθμούς τη Δευτέρα, ενώ η κορύφωση της θερμής περιόδου τοποθετείται την Τρίτη, όταν ο υδράργυρος θα κυμανθεί περίπου μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου. Την Τετάρτη η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται γύρω στους 33 βαθμούς.

Στη συνέχεια διαφαίνεται μικρή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να αναμένεται ουσιαστική δροσιά, καθώς οι μέγιστες τιμές θα εξακολουθήσουν να παραμένουν πάνω από τους 30 βαθμούς μέχρι το τέλος της περιόδου. Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα αυξηθούν από τους περίπου 18 έως 20 βαθμούς που αναμένονται σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, στους 23 έως 26 βαθμούς από τη Δευτέρα και μετά.