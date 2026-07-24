Η θερινή έξοδος των εκδρομέων βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τα μεγαλύτερα λιμάνια της Αττικής να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά.

Εικόνες με μεγάλες ουρές καταγράφονται και σήμερα στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, όπου οι επιβάτες συρρέουν για να επιβιβαστούν στα πλοία που αναχωρούν προς τους νησιωτικούς προορισμούς.

Στα δημοφιλέστερα νησιά, η ζήτηση παραμένει εξαιρετικά υψηλή, με τις πληρότητες να φτάνουν ακόμη και το 100%. Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες πραγματοποιούν διαδοχικές αναχωρήσεις, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των επιβατών.

Η μεγάλη… φυγή αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για τον λόγο αυτό, οι ταξιδιώτες συνιστάται να βρίσκονται στα λιμάνια αρκετή ώρα πριν από την αναχώρηση των πλοίων τους, καθώς η αυξημένη κίνηση δημιουργεί καθυστερήσεις τόσο στην πρόσβαση στους λιμενικούς χώρους όσο και στη διαδικασία της επιβίβασης.