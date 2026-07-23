Σε δηλώσεις προχώρησε η μητέρα της Μυρτώς, της κοπέλας που πριν 14 χρόνια κακοποιήθηκε βάναυσα στην Πάρο.

«Τα 14 χρόνια μπορεί σε κάποιους να φαίνονται νερό, μόνο νερό δεν είναι. Βουνό είναι», είπε στην αρχή των δηλώσεών της στο δελτίο ειδήσεων του Alpha για να προσθέσει μετά από λίγο: «Στην Ελλάδα τα ισόβια είναι εικονικά. Ίσα να τα ακούσεις στο δικαστήριο να ικανοποιηθείς και αρχίζουμε από τα δέκα χρόνια να μπορεί να αιτηθεί αποφυλάκιση».

Επίσης, στην ερώτηση για το πότε θα αποφυλακιστεί ο δράστης, η μητέρα της Μυρτώς, που πλέον είναι 29 ετών, απάντησε: «Λογικά σε έξι χρόνια θα είναι έξω».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της: