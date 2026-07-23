Tουριστικό σκάφος προσάραξε λίγα λεπτά πριν τις 7.00 το απόγευμα, σε βραχώδη περιοχή στη θάλασσα των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, με αποτέλεσμα 10 άτομα (8 τουρίστες και 2 πλήρωμα) που επέβαιναν να βρεθούν στη θάλασσα και το σκάφος να ημιβυθιστεί.

‘Αμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό άνδρες του οποίου ανέλαβαν την εποπτεία της διάσωσης των επιβαινόντων οι οποίοι περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής μας flashnews.gr

Οι 8 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και αποβιβάστηκαν στην προβλήτα του Ενετικού Λιμένα Χανίων. Στο σκάφος αυτή την ώρα βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και ο καπετάνιος ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να αποσυρθεί το τουριστικό σκάφος από την περιοχή.

Ευτυχώς από το ατύχημα δεν προκλήθηκε τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.