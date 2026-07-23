Ολοκληρώνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τη θητεία του ως πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην χώρα μας, ο Μάθιου Λοτζ. Ο φιλέλληνας πρέσβης με την Ελληνίδα σύζυγο του, προηγουμένως έφερε το αξίωμα του Πρέσβη της χώρας του, στο Κουβέιτ από το 2014 έως και το 2017 και νωρίτερα στην Φιλανδία, από το 2010 έως και το 2013, ενώ αυτή είναι η δεύτερη φορά που διατελεί πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην χώρα μας.

Ο έμπειρος διπλωμάτης, μάλιστα, έχει κάνει γνωστό μέσω συνέντευξης του πως κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας στην Ελλάδα γνώρισε, αγάπησε και παντρεύτηκε την Ελληνίδα σύζυγο του Αλεξία.

Ταυτόχρονα υπήρξε και ο μοναδικός ίσως διπλωμάτης που μίλησε ξεκάθαρα εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευχή ως φιλέλληνας να υπάρχει πρόοδος στο χρόνιο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα .

Μάλιστα σε συνέντευξη του είχε υπογραμμίσει πως το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα ήταν πρώτο στην ατζέντα και πριν από είκοσι πέντε χρόνια που είχε έρθει ο διπλωμάτης στην χώρα μας. Μια εποχή που δεν υπήρχε το καταπληκτικό όπως το χαρακτήρισε Μουσείο της Ακρόπολης που υπάρχει σήμερα.

Ταυτόχρονα είναι ίσως και ο μοναδικός διπλωμάτης του Ηνωμένου Βασιλείου που κατά την διάρκεια της θητείας του στην χώρα μας έχει ταξιδέψει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και τα Δωδεκάνησα.

Με το νησί της Κω, που τον έχει αναγάγει σε επίτιμο δημότη, να βρίσκεται πάντα στην καρδιά του, όχι μόνο λόγω του φυσικού κάλλους του αλλά και λόγο της συμπεριφοράς και της αγάπης που δέχτηκε από τους κατοίκους του. Τέλος έχει χαρακτηριστεί και ως ένας διπλωμάτης με έντονα φιλοζωικά αισθήματα, που τα εκφράζει με πράξεις και όχι με λόγια και σαφώς με ιδιαίτερη αγάπη προς τον σκύλο του, που τον θεωρεί ισότιμο μέλος της οικογένειας του.