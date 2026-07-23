Ένας σεισμός, μια γνωριμία και μια ανεπιτήδευτη προσφορά της αείμνηστης εθνικής ευεργέτιδας Αλίκης Περρωτή προς την πατρίδα της συνθέτουν το παζλ της κατασκευής του νοσοκομείου «Αγία Όλγα» που είναι ευρέως γνωστό ως «Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας».

Η Αλίκη Περρωτή, που δεν είχε φροντίσει να γίνει ευρέως γνωστή για την φιλανθρωπική της δράση, ενώ ταυτόχρονα είχε αποποιηθεί και τον τίτλο της κοσμικής κυρίας, προχώρησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 σε μια μυθική δωρεά.

Ήταν η εποχή που προσέφερε αρχικά το ποσό των 500 εκατομμυρίων δραχμών για την ανέγερση του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου που ονομάζεται και «Αγία Όλγα».

Οι πληροφορίες από εκείνη την εποχή κάνουν λόγο για την γνωριμία που είχε η εθνική μας ευεργέτιδα με τον διευθυντή της Β’ Χειρουργικής Κλινικής Ζαμπούρα που της συνέστησε να κάνει αυτή την δωρεά.

Καθότι το υπάρχον μέχρι τότε νοσοκομείο είχε πληγεί ανεπανόρθωτα από σεισμό και υπολειτουργούσε. Κάποιοι άλλοι αναφέρουν πως ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής λόγω της μεγάλης ανάγκης που είχε δημιουργηθεί και λόγω της κατάστασης που είχε περιέλθει η προϋπάρχουσα δομή Υγείας ζήτησε από την Αλίκη Περρωτή την συνδρομή της.

Όποια ωστόσο από τις δυο εκδοχές να είναι η επικρατέστερη, η Αλίκη Περρωτή ανταποκρίθηκε με πολύ μεγάλη χαρά και δεν δίστασε όταν το αρχικό πλάνο δεν υφίστατο πλέον να επενδύσει ένα εξωφρενικό ποσό για την εποχή προκειμένου να παραδώσει το «Αγία Όλγα» με το κλειδί στο χέρι!

Και αυτό καθότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύψος της συνολικής δωρεάς ανήλθε τελικά στα 5 δισεκατομμύρια δραχμές! Γιατί όπως έγινε αργότερα γνωστό το υπουργείο Υγείας αρχικά είχε υποσχεθεί την ανέγερση πτέρυγας 200 κλινών στη θέση του παλαιού Νοσοκομείου παράλληλα με τη δωρεά της Αλίκης Περρωτή ώστε και οι δύο μαζί να δημιουργήσουν και να παραδώσουν ένα συγκρότημα Υγείας δυναμικότητας 400 κλινών.

Μια υπόσχεση ωστόσο που έμπλεξε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και με την Αλίκη Περρωτή να αναλαμβάνει το συνολικό κόστος της κατασκευής του νοσοκομείου το οποίο παρέδωσε στο κράτος με το κλειδί στο χέρι, το 1989, πλήρως εξοπλισμένο και με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία είχε φέρει από την Αμερική.

Το μόνο που ζήτησε σαν ανταπόδοση της δωρεάς της στο νοσοκομείο, ήταν να ονομασθεί Kωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο στη Νέα Ιωνία, προς τιμήν των γονιών της, Μαρούλας και Θεόδωρου Κωνσταντόπουλου, τους οποίους υπεραγαπούσε.

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει η αείμνηστη Περρωτή είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Έχω έγνοια για τη νέα γενιά στην Ελλάδα, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική μοίρα. Όχι μόνο τώρα, κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά ήδη από τη δεκαετία του ’80, όταν τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω τη δωρεά για ένα καλό νοσοκομείο σε μια περιοχή σαν τη Νέα Ιωνία, που το είχε απόλυτη ανάγκη.

Έφερα μηχανήματα από την Αμερική και τη Γερμανία. Θα γελάσετε, αλλά με έβαλε το ελληνικό κράτος να πληρώσω φόρους για την εισαγωγή τους. Ο Περρωτής διαμαρτυρήθηκε και εν τέλει άλλαξε ο νόμος. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες έχουμε φθόνο, και ακόμα και όταν αυτό δεν χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά μας, δεν ξέρουμε να πούμε “ευχαριστώ”. Όταν έγινε το νοσοκομείο και αποπερατώθηκε, δεν πήρα ποτέ ένα χαρτί, μια επιστολή με τη λέξη “ευχαριστώ” από την ελληνική πολιτεία.»

Η Αλίκη Κωνσταντοπούλου-Περρωτή, για όσους την γνώριζαν, αφιέρωσε τη ζωή της στην αθόρυβη υποστήριξη της εκπαίδευσης και της ιατρικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το εκτενές φιλανθρωπικό της έργο περιλαμβάνει, εκτός και πολλών άλλων, εμβληματικές δωρεές.

Μεταξύ αυτών την Αμερικανική Γεωργική Σχολή ιδρύοντας το Κολλέγιο Αγροτικής Ανάπτυξης “Δημήτριος Περρωτής” στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη του συζύγου της

Το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, Αγία Όλγα το οποίο φέρει το πατρικό της όνομα. Ενώ στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins (ΗΠΑ) χρηματοδότησε την ίδρυση της έδρας “Αλίκη Περρωτή” στο Κέντρο Καινοτόμου Ιατρικής της Βαλτιμόρης.