Η Ζέτα Δούκα δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία-ντοκουμέντο που τράβηξε η ίδια στις 24 Ιουλίου 2018, μία ημέρα μετά τη φονική φωτιά στο Μάτι, στέλνοντας μήνυμα για τη συμπλήρωση οκτώ ετών από την τραγωδία.

Η ηθοποιός χρησιμοποίησε το προσωπικό της προφίλ στα social media για να τιμήσει όσους έχασαν τη ζωή τους στη «μαύρη» αυτή επέτειο, εκφράζοντας παράλληλα τη διαρκή απαίτηση για απόδοση ευθυνών.

Πάνω στην εικόνα που απεικονίζει το καμένο τοπίο, η Ζέτα Δούκα σημείωσε: «Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα στις 24-7-18, μια μέρα μετά το ολοκαύτωμα στο Μάτι. 8 χρόνια μετά, θα είμαι και πάλι εκεί για να τιμήσουμε τη μνήμη των 104+ θυμάτων που ζητούν ακόμη δικαίωση…».

Η σταθερή παρουσία στις εκδηλώσεις μνήμης

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί μεμονωμένη αναφορά από πλευράς της, καθώς η Ζέτα Δούκα συμμετέχει συστηματικά στις ετήσιες συγκεντρώσεις που διοργανώνονται στην περιοχή.

Σε κάθε ευκαιρία, επισημαίνει ότι το αίτημα των πληγέντων και των οικογενειών τους για δικαιοσύνη παραμένει ενεργό.