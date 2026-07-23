Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στη Βόνιτσα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 17:00 στη θέση «Ποτιστικά», στον κάμπο της Πλαγιάς, και καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τις πρώτες τοπικές πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 17:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με στόχο να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν σε μεγαλύτερη έκταση.

Αρχικά, η Πυροσβεστική είχε ανακοινώσει την κινητοποίηση 20 πυροσβεστών, τεσσάρων οχημάτων, δύο αεροσκαφών και ενός ελικοπτέρου. Στη συνέχεια οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν, καθώς η επιχείρηση βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων κρίθηκε απαραίτητη και λόγω του αναγλύφου της περιοχής, το οποίο δυσκολεύει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων σε ορισμένα σημεία του μετώπου.

Δεν απειλούνται σπίτια

Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, δεν υπήρχαν αναφορές ότι η φωτιά απειλεί κατοικίες, επιχειρήσεις ή άλλες υποδομές. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον περιορισμό της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωσή της εξαιτίας των ανέμων και της ξηρής βλάστησης.

Η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας βρισκόταν την Πέμπτη σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια από τα οποία ξεκίνησε η φωτιά, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική για την πορεία της επιχείρησης και την κατάσταση του μετώπου.