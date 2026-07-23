Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη πραγματοποιούν διακοπές στη Σίφνο, επιλέγοντας τις Κυκλάδες για μια σύντομη απόδραση, με τον τραγουδιστή να δημοσιεύει βίντεο στο Instagram την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Στο σχετικό οπτικό υλικό καταγράφονται η σύζυγός του μαζί με τη Ρένα Μόρφη σε χαλαρές στιγμές με φόντο το νησιωτικό τοπίο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σάκης Ρουβάς έγραψε: «Κάποιες εικόνες μιλούν από μόνες τους. Υπέροχη στιγμή στην Σίφνο, με θέα που δύσκολα ξεχνιέται. Ευχαριστούμε Ρένα Μόρφη για τη φιλοξενία».

Η ερμηνεύτρια αντέδρασε άμεσα στη δημοσίευση, σχολιάζοντας κάτω από το βίντεο: «Άντε και του χρόνου καπετάνιε».

Η γνωριμία στο τηλεοπτικό πλατό και η φιλία

Η φιλική σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τηλεοπτικής σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Σάκης Ρουβάς και η Ρένα Μόρφη συνεργάστηκαν στενά στο σόου Your Face Sounds Familiar (YFSF), το οποίο μεταδόθηκε από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, γεγονός που στάθηκε η αφορμή να έρθουν πιο κοντά και εκτός επαγγελματικών υποχρεώσεων.