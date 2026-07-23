Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Ο ίδιος προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα όσους έχουν προγραμματίσει δραστηριότητες στη θάλασσα ή σε υπαίθριους χώρους.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ κατά τόπους αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία και τη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και σε περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από μπουρίνια και απότομη ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που μπορεί να καταστήσει επικίνδυνες τις συνθήκες σε θάλασσα και ακτές.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε όσους έχουν οργανώσει θαλάσσιες δραστηριότητες για το απόγευμα της Παρασκευής ή για το Σάββατο, τονίζοντας ότι «Όσοι έχουν προγραμματίσει για αύριο Παρασκευή το απόγευμα ή για το Σάββατο θαλάσσιες δραστηριότητες, ψάρεμα, εκδρομές ή βόλτες με σκάφη, καλό είναι να τις αναβάλουν. Οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν γρήγορα, ιδιαίτερα σε Σποράδες, Εύβοια, Μαγνησία, βορειοανατολικό Αιγαίο και παράκτιες περιοχές που θα επηρεαστούν από τις καταιγίδες».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς υπενθυμίζει ότι «Η ασφάλεια προηγείται. Παρακολουθούμε τις επίσημες προειδοποιήσεις και αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις ή παραμονή σε εκτεθειμένες υπαίθριες και θαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων».

⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΥ

✅Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους κατά τόπους ισχυρούς… pic.twitter.com/4FmYVMZxqS — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 23, 2026

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για κακοκαιρία από την Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Παρασκευή 24-07-26

Στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο 25-07-26

Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).