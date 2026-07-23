Οι 40 βαθμοί Κελσίου που έδειχνε χθες το θερμόμετρο στη Λαμία αποδείχθηκαν ότι είναι μόνο η… μισή αλήθεια.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το θερμικό drone κατέγραψε τις θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν στις επιφάνειες της πόλης κατά τη διάρκεια του καύσωνα και τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά.

Όπως ήταν φυσικό τα μεγαλύτερα νούμερα καταγράφηκαν στην Πλατεία Πάρκου, όπου οι εκτεταμένες τσιμεντένιες επιφάνειες και οι μεταλλικές κατασκευές ανέπτυξαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, στην επιφάνεια της πλατείας η θερμοκρασία έφτασε τους 58,4°C, οι ταράτσες της περιοχής τους 61,2°C, ενώ στα μεταλλικά στέγαστρα η θερμική κάμερα κατέγραψε θερμοκρασία 70,6°C.

Την ίδια ώρα, λίγα μόλις μέτρα πιο δίπλα, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Στη σκιά της πλατείας η θερμοκρασία της επιφάνειας ήταν μόλις 35,6°C, ενώ τα λιγοστά δέντρα που υπάρχουν σήμερα στην πλατεία είχαν θερμοκρασία 33,4°C.

Οι μετρήσεις αναδεικνύουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το πράσινο στη μείωση της θερμοκρασίας μέσα στον αστικό ιστό. Εκεί όπου υπάρχει φυσική σκίαση από δέντρα, οι επιφανειακές θερμοκρασίες είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τις εκτεταμένες επιφάνειες από τσιμέντο και μέταλλο.

Η συγκεκριμένη εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι η ανάπλαση της Πλατείας Πάρκου χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο. Μια πλατεία που παλαιότερα διέθετε πολύ περισσότερο πράσινο, σήμερα χαρακτηρίζεται κυρίως από τσιμεντένιες επιφάνειες, περιορισμένη δενδροφύτευση και μεταλλικές κατασκευές, γεγονός που, σύμφωνα με τις μετρήσεις, συμβάλλει στην ανάπτυξη ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών κατά τις ημέρες του καύσωνα.

Αντίθετα, η εικόνα στην Πλατεία Λαού ήταν ενδεικτική της σημασίας των μεγάλων δέντρων μέσα στην πόλη. Παρότι η άσφαλτος γύρω από την πλατεία έφτασε τους 55,5°C, τα επιβλητικά πλατάνια είχαν θερμοκρασία μόλις 32,7°C, δημιουργώντας ένα αισθητά πιο δροσερό μικροκλίμα για όσους κινούνται στην περιοχή.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και στις υπόλοιπες κεντρικές πλατείες της Λαμίας. Στην Πλατεία Ελευθερίας η μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία έφτασε τους 56,2°C, ενώ στην Πλατεία Διάκου καταγράφηκαν έως και 55,1°C.