«Ανακαλώ ως ατυχείς και οφειλόμενες σε εσφαλμένη πληροφόρηση τις αναφορές μου σε οιαδήποτε σχέση του περιστατικού διαρροής υδάτων, που έλαβε χώρα στο Νοσοκομείο Ρόδου, στις 18-6-2026, με το έργο αντικατάστασης των σωληνώσεων του Νοσοκομείου, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, σχετικά με όσα είχε πει για το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από περίπου έναν μήνα στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Για το περιστατικό είχε τοποθετηθεί τότε ο υπουργός Υγείας, λέγοντας ότι η βλάβη οφείλεται σε παλιά βάνα του δικτύου ύδρευσης και δεν σχετίζεται με τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και προξένησε τη βλάβη που πήρε τόση έκταση στα ΜΜΕ. Όπως βλέπετε είναι μία παλιά βάνα και δεν έχει καμία σχέση με τα έργα του ΤΑΑ», ανέφερε σε ανάρτησή του στις 19 Ιουνίου ο Άδωνις Γεωργιάδης.