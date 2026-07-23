Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν οι πολίτες που βρέθηκαν στην παραλία της Θεσσαλονίκης, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, όταν ένας νεαρός προκάλεσε την έκπληξη των περαστικών με την… ασυνήθιστη εμφάνισή του.

Ο νεαρός εμφανίστηκε φορώντας μόνο το εσώρουχό του, ενώ είχε βάψει το πρόσωπό του ώστε να παραπέμπει στον γνωστό χαρακτήρα του «Τζόκερ». Στη συνέχεια άρχισε να χορεύει μπροστά στους περαστικούς, προκαλώντας την έκπληξη όσων βρίσκονταν στην περιοχή, πριν κατευθυνθεί προς τη θάλασσα και βουτήξει στα νερά του Θερμαϊκού.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι του απηύθυναν συστάσεις και τον απομάκρυναν από το σημείο, σύμφωνα με το thestival.gr.