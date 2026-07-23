Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη οργάνων ήπατος και νεφρών που προσφέρθηκαν για δωρεά από έναν 32χρονο νοσηλευόμενο ασθενή με εγκεφαλικό θάνατο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων έπειτα από τροχαίο.

Στην επέμβαση λήψης των μοσχευμάτων συμμετείχαν η χειρουργική ομάδα από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η διοίκηση του νοσοκομείου με ανακοίνωση της, εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του δότη και την ευχαριστεί βαθύτατα για τη γενναία απόφασή της, να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μας μέσω της δωρεάς οργάνων.

Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους συντονιστές μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου, στο προσωπικό της ΜΕΘ, του Χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού Τμήματος, καθώς και στις χειρουργικές ομάδες που συμμετείχαν, για την άρτια και ευσυνείδητη εκτέλεση του δύσκολου αυτού έργου, υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.